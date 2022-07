Video F1 | Ghini: "Motori F1 2026: qual è il punto di caduta?" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano la situazione del regolamento 2026 sui motori di Formula 1 e commentano il venerdì di prove libere del Gran Premio di Francia, in cui una Ferrari competitiva sembra avere lo slancio per riaprire un campionato tutt'altro che deciso.