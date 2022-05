Video F1 | Ghini: "La Mercedes resta un'illusione" Torna l'appuntamento del sabato mattina di Motorsport.com. In questa nuova puntata del Candido, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano quanto regalato dalla pista del Principato durante la prima giornata di prove. Se Ferrari si conferma veloce, mentre Red Bull si nasconde, Mercedes... resta un'illusione. Hamilton mostra di mettere in dubbio non solo il team ma anche se stesso: rischia di entrare nella stessa dinamica di Vettel?