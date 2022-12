Video F1 | Ghini: "La Ferrari oggi non è la preoccupazione di Elkann" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i temi di attualità offerti dal mondo della Formula 1. La cerimonia di premiazione della FIA, tenutasi a Bologna, ha celebrato il meglio del mondo del motorsport, mettendo il sigillo sulla stagione 2022 e fornendo importanti spunti di riflessione in vista del prossimo anno...