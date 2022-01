Video F1 | Ghini: "La Ferrari e la sua rifondazione"

Per volontà del CEO Benedetto Vigna in casa Ferrari, per il 2022, viene messa in atto una vera rivoluzione che va ben altro la riorganizzazione. Questo perché si entra nell'ottica di una rifondazione dell'azienda.

Un'azienda che ha vissuto tre fasi principali: la prima, tramite l'uomo che le ha dato vita e che ne è stato padrone fino alla fine della sua esistenza terrena; la seconda, con Luca Cordero di Montezemolo che ha riportato il Cavallino ai grandi successi a cui era abituata; la terza, con Sergio Marchionne e con la sua linea diversa ma assolutamente autoritaria. A cosa porterà questo nuovo sistema di lavoro?