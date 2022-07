Video F1 | Ghini: "Imparare dai figli il nuovo credo di Vettel" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano un venerdì di prove libere ricco di novità: dopo l'annuncio del ritiro di Vettel a fine stagione, Aston Martin e Haas si prendono la scena portando in campo aggiornamenti molto interessanti. Nel frattempo la Ferrari è in cerca di una doppietta per riscattarsi, ma la Red Bull non rimarrà di certo a guardare...