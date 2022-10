Video F1 | Ghini: "I miei tarocchi che faranno vincere la Ferrari" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano i temi offerti dal venerdì di prove libere ad Austin. La Ferrari ha dimostrato di aver lavorato molto per comprendere gli pneumatici del 2023: che sia un segnale per la prossima stagione?