Video F1 | Ghini: "Ci sono quattro GP per la riscossa Ferrari" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini analizzano l'attuale situazione in casa Ferrari in vista della tappa della Formula 1 in Gran Bretagna. Verstappen, più che nel 2021, si sta dimostrando il vero re dell'Olimpo, lo Zeus che ha scacciato via i titani Mercedes e che sembra continuare indisturbato il suo dominio. La speranza dei tifosi della rossa risiede nel Prometeo Leclerc: riuscirà il monegasco a riscattarsi ?