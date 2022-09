Video F1 | Ghini: "Binotto e il ruolo delicato di team principal"

Podcast F1 | Chinchero: "Ferrari, ecco qual è il valore di una pole a Monza"

In questa nuova puntata podcast di Motorsport.com, Roberto Chinchero e Beatrice Frangione analizzano le qualifiche del Gran Premio d'Italia. Charles Leclerc conquista una pole position importante, per se stesso e per la Ferrari, accompagnato dal boato di oltre 100mila tifosi. Quanto conta partire dal palo in un tracciato come quello di Monza? Molto. Scopriamo perché...