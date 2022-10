Video F1 | Ghini: "Sanzione Red Bull bassa per troppo accanimento" In questa nuova puntata del Candido firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e Antonio Ghini commentano i primi temi offerti dal fine settimana della Formula 1 in Messico. Il venerdì di prove libere è stato inaugurato da alcuni importanti avvenimenti: primo fra tutti, l'ufficializzazione da parte della FIA dei termini dell'accordo raggiunto con la Red Bull in merito alla violazione del budget cap. Una sanzione... bassa. Perché?