Video F1 | Ceccarelli: "Verstappen deve capire l'effetto suolo"

Un secondo ritiro che pesa ancor più del primo. Il terzo in totale, dopo tre gare. Certamente, in casa Red Bull, non si respira un'aria tranquilla: Max Verstappen inizia a mostrare segni di frustrazione di fronte all'impossibilità di poter dar fastidio a chi, in questa parte di stagione, sembra il vero nemico da battere: Charles Leclerc.

La Ferrari è la squadra che meglio ha dimostrato di saper atterrare in piedi in quel salto nel buio che è la nuova era della Formula 1: riuscirà l'olandese ad accorciare le distanze?