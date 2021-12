Video F1 | Ceccarelli: "Nei segreti del training psico-fisico"

In questo nuovo video di Motorsport.com, vi portiamo dentro i più preziosi segreti dell'allenamento perfetto per un pilota. La mente e il fisico sono due elementi fondamentali, che vanno riguardati e trattati in maniera differente ma con molta attenzione.

Il miglior training psico-fisico, potrebbe essere la chiave per decidere il campione del mondo del mondiale di Formula 1 2021 tra Max Verstappen e Lewis Hamilton? Lo scopriremo solo vivendo...