Video F1 | Ceccarelli: "Max ha esteso la sua comfort zone" In questa nuova puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano il linguaggio del corpo e l'aspetto psicologico dei piloti emerso nel fine settimana del Belgio. Se il Gran Premio a Spa-Francorchamps può essere definito per molti aspetti una gara di "frustrazioni", per altri marca ulteriormente la forza di Max Verstappen: il quasi due volte campione del mondo, guarda tutti dalla cima della montagna...