Fermiamoci per un istante a leggere l'età degli attuali piloti di Formula 1. Giovani, giovanissimi, e fa un certo effetto pensare che l'attuale campione del mondo in carica abbia debuttato come pilota titolare quando era ancora minorenne.

Ciò significa che, vero, l'età media si è sensibilmente abbassata rispetto al recente passato, sintomo del fatto che sin dalla tenera età i ragazzi - se non addirittura bambini - sono spinti dai genitori verso la via della F1. In alcuni casi siamo davanti a conclamati talenti sin dalle prime uscite, mentre altri hanno bisogno di crescere, maturare e svilupparsi.

Il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine ci spiega come.