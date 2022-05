Video F1 | Ceccarelli: "La stanchezza dei piloti era psico-fisica"

Max Verstappen seduto per terra con la schiena appoggiata alla serranda di un garage. Stremato, esausto, stanco. Questa istantanea fa parte di tutto quello che ha lasciato il Gran Premio di Miami, il quinto appuntamento della stagione 2022 di Formula 1.

Una stanchezza che può trarre in inganno: non solo dovuta dal gran caldo, ma...dalla mente. In un tracciato nuovo, in una situazione in cui non puoi permetterti errori, il pilota è sottoposto a una grande tensione muscolare. E, questa parte di questa fatica, è dovuta anche alla Safety Car...