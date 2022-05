Video F1 | Ceccarelli: "Cosa possono generare gli insulti in Leclerc?"

Sono stati parecchi gli aggettivi negativi utilizzati nei confronti di Charles Leclerc a seguito dell'imprevisto che lo ha visto protagonista nella domenica monegasca in occasione del Grand Prix Historique. Nell’approcciare la Rascasse ha perso il controllo della Ferrari 312 B3 del 1974 di Niki Lauda, finendo con il retrotreno della monoposto contro le barriere di protezione esterne.

Cosa possono generare gli insulti in un pilota? Ma soprattutto, cosa possono generare gli attacchi a Charles Leclerc in un momento così delicato in cui c'è in gioco una lotta per il titolo?