Video F1 | Ceccarelli: "C'era frustrazione nel podio di Austin" In questa nuova puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano gli aspetti psicologici emersi dall'appuntamento della Formula 1 ad Austin. Sul podio, un' evidente frustrazione è presente sul volto del secondo e del terzo classificato: sia Hamilton che Leclerc hanno annusato la possibilità di una vittoria che alla fine non è arrivata. E non per un loro demerito...