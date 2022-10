Video F1 | Bobbi: "Leclerc in pole perché ha fatto meno errori"

F1 | Perez: "Una vittoria speciale che è molto importante"

Il messicano ha dovuto aspettare tre ore per essere certo della vittoria nel GP di Singapore, ma per Checo si tratta di un successo che ha il sapore speciale: "Sono cosciente che quando le cose non vanno bene si è in discussione, anche per questo ritengo la vittoria di oggi molto, molto importante”. “Quei giri finali sono stati speciali perché sono riuscito a costruire il gap che mi aveva chiesto la squadra. Ho dovuto gestire tanti momenti non semplici per cui questa è stata la miglior gara della mia vita”