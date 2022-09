Video F1 | Bobbi: "Ferrari in lotta paga una sbavatura" In questo video di Motorsport.com, Franco Nugnes e Matteo Bobbi analizzano i dati offerti dalla telemetria relativi al giro di Verstappen e Leclerc durante il Q3 del sabato di Zandvoort. Il monegasco commette una sbavatura che paga con il via dalla seconda casella dello schieramento: per la Ferrari sarà più determinante la partenza o la strategia?