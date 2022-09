Video F1 | Bobbi: "Degrado gomme? Ecco come ridurlo" In questo nuovo video Q&A firmato Motorsport.com, Matteo Bobbi risponde alle vostre domande e curiosità sul mondo della Formula 1. Dal finale "bloccato" del Gran Premio di Monza, all'attuale situazione in casa Ferrari e alle sue speranze per il 2023, fino alle possibili soluzioni per ridurre il degrado gomme...