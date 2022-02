Video F1 | Aston Martin AMR22: segui live la presentazione

C'è grande attesa sulla presentazione dell'Aston Martin AMR22. Il team di Silverstone, alla sua seconda stagione in Formula 1 dopo il rientro dello scorso anno quando rilevò la Racing Point, è la terza scuderia a togliere i veli alla sua monoposto destinata a competere per questa stagione.

La domanda che si fanno tanto gli appassionati quanto gli addetti ai lavori è semplice: assisteremo alla presentazione di una showcar come fatto dalla Red Bull in occasione dell'unvealing della RB18 oppure potremo godere dei particolari tecnici di una vettura già più simile a quella che scenderà in pista in occasione dei test di Barcellona e del Bahrain?

Per rispondere a questa domanda non bisogna far altro che aspettare le ore 15:00, quando inizierà la presentazione dell'AMR22 di Sebastian Vettel e Lance stroll