Video | Ceccarelli: "Quel silenzio che fa male alla Formula 1"

MotoGP | Ecco le entry list ufficiali del 2023 di tutte le classi

La FIM ha diffuso la entry list di tutte le classi per la prossima stagione. Non ci sono grandi sconvolgimenti in MotoGP, mentre Izan Guevara debutterà in Moto2, dunque la classe cadetta non avrà il suo campione in carica. Da decidere il titolo in Moto2, ma Fernandez esordisce nella classe regina. Grandi novità, debutti e ritorni per il 2023 delle due classi propedeutiche alla MotoGP.