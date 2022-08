Video | Ceccarelli: "Quando il Motorsport insegna ai militari"

F1 | Regole 2023: non si rifanno le macchine, ma ecco cosa cambia

Analizziamo nel dettaglio quali saranno le novità sulle monoposto del prossimo anno. L'attenzione mediatica era tutta sul fondo da sollevare, ma forse è suggito che cala il peso minimo di un paio di chili e che l'ala anteriore della Mercedes con i flap svergolati vicino alla paratia laterale non sarà più legale. La benzina potrà essere più refrigerata e il serbatoio non potrà avere i vapori in pressione per più di 1 bar. La norma più impattante riguarda la revisione dei roll-hoop dopo il crash di Zhou a Silverstone.