Video | Ceccarelli: "Leclerc guardi alla rimonta di Bagnaia" In questa puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano i temi emersi nel weekend del Gran Premio d'Austria di MotoGP. Bagnaia, grazie a una calma ritrovata, continua a ad accorciare il divario in classifica da Quartararo. Leclerc dovrebbe forse adottare lo stesso approccio per la parte restante di un campionato che sembra ormai chiuso?