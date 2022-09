Video | Ceccarelli: "In MotoGP c'è più rispetto per il pilota che in F1?" In questa puntata di Doctor F1 firmata Motorsport.com, Franco Nugnes e il Dott. Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine analizzano i temi emersi nel weekend del Gran Premio d'Aragon di MotoGP. La Ducati lascia correre liberamente Bastianini e Bagnaia, i quali danno vita ad un duello spettacolare. Sarà stata una scelta giusta, in ottica del mondiale piloti?