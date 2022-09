Video | Ceccarelli: "Bagnaia, quando l'istinto prende il sopravvento"

F1 | McLaren: sulla MCL36 di Norris c'è una... bocca diversa

La squadra di Woking non si presenta a Singapore solo con l'attesa livrea Future Mode, piena di sbuffi rosa neon, ma anche con lacune novità tecniche. La MCL36 di Lando Norris presenta pance che nella parte anteriore mostrano prese d'aria dei radiatori ridisegnate e lo scivolo delle fiancate verso la coda è più marcato, andando nella direzione della Red Bull RB18. Daniel Ricciardo, invece, disporrà della vettura in configurazione standard per fare delle prove comparative.