Video, Alfa Romeo: ecco il fire up della C39

"450 persone, 15.000 pezzi della monoposto, 8.000 disegni, più di 100.000 ore di lavoro, 1 team". Inizia così il video (che trovate poco sotto) pubblicato questo pomeriggio dall'Alfa Romeo Racing Orlen, il team di Formula 1 che anche quest'anno schiererà Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi al volante delle proprie monoposto.

Nel cortometraggio la squadra che ha sede a Hinwil ha mostrato la prima accensione della C39, la monoposto che sarà presentata il 19 febbraio nella pit lane del Montmelo, sede del primo e del secondo test invernale 2020 di Formula 1.

Nell'attesa di scoprire le forme della nuova monoposto che nasce sotto il segno del biscione, il team ha fatto sentire il suo canto. Per l'occasione tutto il personale della squadra si è riunito nel reparto assemblaggio della vettura per l'avvenimento, che è da sempre uno dei momenti più emozionanti per le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione.

Pochi secondi della "voce" della power unit Ferrari che equipaggerà le C39, ma significativi. Per una monoposto che avrà il compito di fare meglio della progenitrice, già autrice di un balzo in avanti in risultati e prestazioni considerevole. L'obiettivo di Alfa Romeo sarà quello di continuare a percorrere la strada della crescita, puntando forte sulla continuità dopo la conferma di Raikkonen e Giovinazzi, entrambi autori di una buona stagione 2019 con i colori della Casa italiana addosso.