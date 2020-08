Vettel: "Strategia azzardata? Aiutato dall'essere stato doppiato"

Sebastian Vettel ha concluso il Gran Premio di Spagna al settimo posto dopo una gara tutta di strategia in cui, nell'ultimo stint fatto con gomme Soft, è riuscito a completare 36 giri e a concludere a punti.

Una strategia non certo azzardata, in quanto sin dalla prima metà di gara è stato chiaro come le gomme Soft (in Spagna erano le C3) si comportassero decisamente bene anche con carichi di benzina importanti.

Ecco perché, con serbatoio sempre più vuoto, Vettel è riuscito a portare a casa un settimo posto che per lui può rappresentare un'iniezione di fiducia, sebbene anche in questo caso siano apparse incomprensioni tra lui e il team con qualche team radio piuttosto eloquente.

"Credo che oggi le abbiamo provate tutte", ha dichiarato Vettel alla fine della giornata. "In quella fase della gara abbiamo pensato che potessimo correre quel rischio perché non avevamo nulla da perdere. Stavamo lavorando sull'idea di avere gomme più fresche alla fine della gara, ma poi abbiamo deciso di gestire le gomme cercando di chiudere il gap dalle Racing Point che avevo davanti".

"Poi ho cercato di chiedere al team cosa voleva fare perché pensavo che potessimo stare fuori e arrivare fino alla fine ma poi il messaggio è stato: 'Spingi, spingi forte!', cosa che ho fatto per 3 o 4 giri ma poi mi hanno detto di fare il contrario. Quello è stato un momento strano alla radio. Poi abbiamo provato e ha funzionato. Ha dato dei frutti, ma oggi la nostra posizione, realisticamente, era la decima. Abbiamo avuto fortuna, ci è andata bene correndo quel rischio. E i punti alla fine sono buoni. Oggi essere doppiati ci ha aiutati perché la gara è stata più corta e mi ha permesso di difendermi da Albon e portare le gomme alla fine della corsa".

Questo, invece, il punto di vista di Vettel riguardo i fraintendimenti nei team radio tra lui e il team per ciò che ha riguardato la strategia da adottare: "Fraintendimenti alla radio? No, è positivo parlare. Ci sono stati 3-4 giri in cui non era necessario spingere così forte, ma poi alla fine siamo riusciti a gestire e non ha fatto troppo la differenza".

Vettel è stato molto chiaro anche per quanto riguarda le prospettive del team in questa stagione. "Dopo questo weekend a cosa deve pensare la Ferrari? Non penso che il mio parere sia così importante, credo. Però guardando questa stagione la macchina è quello che è. Stiamo cercando di tenere duro, di essere giusto con tutto il team".

"E' una stagione dura per tutti ma stiamo cercando di fare il meglio che possiamo. Non è giusto dire che sia un anno negativo e basta, ma sappiamo che sarà molto difficile cambiare le cose. Dobbiamo cercare di tenere duro, fare il nostro lavoro. Ho passato settimane dure, ma l'importante è cercare di rialzarsi e fare il meglio che possiamo. C'è tanto lavoro da fare per cercare di migliorare e io ho ancora troppi alti e bassi".