Vettel spiega l'azzardo (sbagliato) delle gomme da asciutto

Sebastian Vettel è andato incontro a un weekend particolarmente complesso per lui. Al Gran Premio di Turchia 2021, il primo disputato da pilota del team Aston Martin Racing, non è andato oltre il 18esimo posto finale, davanti alle sole Haas di Mick Schumacher e Nikita Mazepin.

Una gara deludente, la sua. Resa ancora più complicata dall'azzardo fatto al 37esimo giro. Il tedesco si è fermato ai box per cambiare le gomme, togliendo le intermedie con cui aveva affrontato il primo stint di gara per passare alle gomme da asciutto.

Per di più, Vettel, non si è limitato a montare le slick, ma addirittura a quelle a mescola media (le C3, nel weekend appena trascorso). Sebbene la pista fosse in fase di asciugatura lenta, molto lenta, l'azzardo di Vettel non ha pagato. Anzi, è stato a dir poco dannoso.

Dopo poche curve dall'uscita della pit lane, l'ex pilota della Ferrari ha potuto notare come le medie non fossero adeguate alle condizioni della pista. Tra Curva 4 e Curva 7 ha rischiato più volte di finire in testacoda, arrivando lungo in staccata e rischiando di sbattere durante il rientro ai box, per montare un nuovo set di Intermedie.

Al termine della gara, Vettel ha spiegato l'azzardo fatto e si è addossato l'intera colpa della scelta fatta. Un vero azzardo, che se avesse pagato lo avrebbe fatto con dividendi altissimi. Il risultato, però, è stato l'opposto. "Assieme al team abbiamo fatto la scelta di montare le gomme da asciutto, volevo provare a recuperare posizioni. Ma alla fine la decisione l'ho presa io".

"Sulle intermedie non potevo fare più niente, quindi ho pensato che le gomme da asciutto potessero essere buone. Ma non sono riuscito a rodarle e non ho avuto grip. Per questo ho perso molto tempo: non riuscivo proprio a farle funzionare".

"E' stato peggio di quanto mi aspettassi, anche se era umido solo qua e là o bagnato. Ma la cosa principale era che non riuscivo a rodare la gomma, così continuavo a scivolare ovunque".

"Vista in questo momento la scelta è facile. Fatta in quel momento non lo so. Sono stato tentato di montare le slick alcuni giri prima, perché le intermedie proprio non funzionavano".

"Se guardiamo alle nostre intermedie, non c'era più nulla su quelle gomme. Sembravano delle slick. Quindi penso di aver avuto ragione nel pensare di cambiarle. Poi, però, mettere le gomme da asciutto è stata una scelta sbagliata".

Vettel ha anche commentato la pista, che è parsa avere molto più grip rispetto alla passata stagione. Con l'arrivo della pioggia, però, le condizioni sono mutate ulteriormente. "La pista era divertente, ma un po' strana, perché simile all'anno scorso a causa dell'essere rimasti in pista così a lungo con le Intermedie".

"A un certo punto ho pensato che la pista fosse pronta per le gomme da asciutto. Così ho corso il rischio, ma non ha funzionato. L'anno scorso, verso i 15 giri dalla fine, avevo pensato di provare a montare le slick quando la pista era peggiore. Oggi ho pensato che valesse la pena provare, ma si è rivelata una scelta sbagliata", ha concluso Vettel.