Vettel: "Pole persa per poco. Pensavo di avere qualcosa in più"

La Ferrari non è riuscita a firmare la settima pole consecutiva, battuta da un Valtteri Bottas in forma strepitosa. Sebastian Vettel si è dovuto accontentare del secondo tempo a pochi millesimi dal giro che è valso la pole al finlandese.

Vettel, dopo aver ottenuto la sua 100esima prima fila in F1, ha subito fatto i complimenti a Bottas, ma ha anche recriminato per un ultimo tentativo in Q3 non certo perfetto. La SF90 numero 5 si è rivelata competitiva anche in questa occasione, ma un piccolo errore del tedesco ha fatto sfumare l'ennesima partenza al palo della stagione.

"Congratulazioni a Bottas, ha fatto una bella pole in Qualifiche entusiasmanti. Pensavo di avere qualcosa in più, ma ho perso qualcosa nei tratti in alta velocità nell'ultimo tentativo. Ero già un po' dietro nel punto in cui ho fatto l'errore. Comunque ho fatto 2 giri discreti. E' stata una questione di centesimi. Speriamo domani di fare una buona partenza e una bella gara".

Domani sarà fondamentale per la Ferrari sfruttare la potenza del proprio motore in partenza, pur in un rettilineo non lunghissimo e addirittura in salita. "Abbiamo una buona velocità in rettilineo, ma qui non è poi così lungo e, inoltre, è in salita. Vedremo".

"Spero di partire bene, perché sarà cruciale. Poi vedremo cosa riusciremo a fare. Tutti partiremo con gomme medie e nessuno avrà vantaggio da quel punto di vista. La gara sarà lunga, dovremo pensare a tante cose. Il primo giro sarà certamente molto importante. Pensiamo di poter fare una buona gara, perché la macchina ha dato sensazioni migliori rispetto alle libere di ieri".