Vettel: "Non riesco a guidare la Ferrari come vorrei"

Anche il tracciato del Mugello non ha sorriso a Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, reduce dalle deludenti prestazioni in qualifica viste a Spa ed a Monza, ha faticato anche sullo splendido tracciato toscano non riuscendo mai ad entrare in sintonia con la sua SF1000 e perdendo il confronto interno con Charles Leclerc.

1’16’’858 è stato il tempo firmato Sebatian Vettel in Q2. Un crono che lo ha messo addirittura alle spalle di Kimi Raikkonen e Daniil Kvyat e gli ha impedito ancora una volta di accedere alla Q3.

Se paragonata alla prestazione offerta da Charles Leclerc (5° grazie alla bandiera gialla provocata da Ocon nel finale ndr.) la sessione di Seb è sembrata davvero incolore ed ha confermato daccapo la mancanza di fiducia del pilota tedesco nei confronti della vettura.

“Sapevo che sarebbe stato difficile entrare in Q3, ma il primo tentativo nel Q1 è stato abbastanza buono ed anche il secondo nonostante l’errore che ho commesso ad inizio del giro. Poi, però, non sono riuscito più a migliorare”.

Ieri Vettel aveva lamentato uno scarso bilanciamento generale, ma si era detto fiducioso che i suoi meccanici ed ingegneri sarebbero riusciti a trovare il bandolo della matassa. L’impegno degli uomini di Seb, però, non è servito per consegnare al tedesco una monoposto cucita su misura per il suo stile di guida.

“Dobbiamo capire perché non sono riuscito a progredire, ma sino ad ora non sto riuscendo a guidare la macchina come vorrei. Stiamo cercando di fare un passo alla volta, oggi abbiamo fatto un piccolissimo progresso”.

Vettel domani sarà chiamato ad una rimonta complicata dalla quattordicesima posizione di partenza ed il circuito del Mugello offre come unica opzione di sorpasso la staccata della San Donato grazie all’ausilio del DRS.

Riuscirà Seb a portare la sua SF1000 in top 10 così da rendere meno amari i festeggiamenti per i 1000 GP della Ferrari in F1?

“Domani sarà una gara difficile ma cercheremo di tenere un buon passo. Non so dire se sarà facile o meno superare dato che non si è mai corso qui, e’ complicato al momento fare una previsione”.