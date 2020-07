Di solito le conferenze stampa del giovedì di Formula 1 lasciano davvero pochi spunti interessanti. Succede così anche nei primi weekend di ogni stagione, ma oggi non è stata una conferenza ordinaria. Non stiamo parlando dell'insolita modalità dovuta alle norme anti-COVID-19 imposte dalla F1 e dalla FIA, bensì dalle parole di Sebastian Vettel.

Il pilota della Ferrari, infatti, è stato il grande protagonista della giornata di vigilia del weekend che aprirà la stagione 2020 di Formula 1 parlando al Red Bull Ring di ciò che è accaduto nei mesi scorsi, quando la Ferrari - stando alle sue parole - gli avrebbe fatto sapere di non voler rinnovare il contratto e di non voler proseguire assieme nei prossimi anni.

"Sono rimasto sorpreso quando ho ricevuto la chiamata da Mattia in cui mi ha detto che non c'era nessuna intenzione di continuare. Non abbiamo mai avuto discussioni, non c'è mai stata un'offerta sul tavolo, nessun punto d'incontro", ha affermato Sebastian in conferenza stampa.

Inevitabile poi cercare di chiarire quale potrà essere il suo futuro. E per futuro si intende il 2021, anno in cui sarà già terminato il suo accordo con Maranello e, per questo, sarà chiamato a lavorare sul mercato per poter trovare un sedile appetibile alle sue ambizioni da pilota che, a quanto pare, sono ancora molto alte.

"Al momento non sono in trattativa con nessuno per l'anno prossimo. Guardo avanti e voglio essere sicuro di prendere la decisione giusta per me e il mio futuro. Penso di avere un carattere molto competitivo, ho ottenuto molto nello sport, sono motivato e disposto a fare di più. Ma per farlo ho bisogno del pacchetto giusto, delle persone giuste attorno a me. Questo è ciò a cui mi sto dedicando in questo momento. Se si presenta l'occasione giusta, è chiaro, ma se non arriva dovrò cercare altro".

"Non so se farò un anno sabbatico o se invece mi ritirerò. Penso che se l'offerta giusta si presenta, si presenterà e basta. Allora in quel caso continuerò. Sento di avere molto da dare. Se non è così e la situazione non cambia, allora, probabilmente come ho detto sarà il momento di fare altro. Ma sono convinto che se si è disposti a chiudere la porta, si deve essere pronti a vederla restare chiusa, senza che si riapra in futuro".

"Quindi penso che si debba essere consapevoli della decisione che si sta prendendo in un dato momento ed è per questo che non ho fretta di fare qualcosa e penso che ora sia un bene che parta la stagione. Le prossime settimane e i prossimi mesi potrebbero portare un po' di chiarezza in più".

Aspettative per il Red Bull Ring

Vettel sa bene che la stagione che partirà in questo fine settimana non sarà certo una passeggiata di salute. Lo sa bene dai test invernali del Montmelo svolti tra febbraio e marzo. La SF1000 ha mostrato di avere più di una lacuna nei confronti delle dirette avversarie (Mercedes W11 e Red Bull RB16), per questo motivo attende gli sviluppi che, però, arriveranno solo al GP d'Ungheria, terzo appuntamento di questa stagione.

"Credo che dopo i test di Barcellona fosse chiaro che non fossimo dove volevamo. Eravamo entusiasti di andare in Australia per vedere se le nostre sensazioni dei test fossero confermate o meno. E lo stesso vale per questo weekend, perché gli ultimi mesi sono stati sconvolgenti per tutti, anche a livello di preparazione. Il team sta lavorando a tutta per cercare di portare ogni aggiornamento possibile in pista e cercano di farlo il prima possibile".

"Pare che questo aggiornamento possa arrivare per il Gran Premio d'Ungheria, ma non per questo doppio fine settimana. Sarà interessante capire dove siamo, avere risposte e poi regolarci di conseguenza. Non sappiamo quanto sarà lunga la stagione. Al momento sono solo 8 gare, non sappiamo quante saranno aggiunte. Sono tutte incognite. Quindi in ogni caso cercheremo di fare del nostro meglio per sfruttare la macchina nel miglior modo possibile, così come abbiamo sempre fatto. Non abbiamo portato aggiornamenti in tempo per queste gare, ma l'Ungheria sarà tra appena 2 settimane. Il programma è stato molto serrato in fabbrica da quando hanno potuto tornare a lavorare".

Con Leclerc tutto come nel 2019

Che Vettel non abbia alcuna intenzione di fare sconti a nessuno lo si è percepito bene sebbene indossasse la mascherina che, in parte, nascondeva le espressioni del suo viso. Il suo contratto è in scadenza, ma non per questo si metterà a disposizione senza motivo del suo compagno di squadra. Questo Sebastian ha tenuto a sottolinearlo, anche per far capire a Leclerc - che era a pochi metri da lui - di non contare sul suo addio a fine stagione per avere un'annata meno complicata dal punto di vista dei rapporti in pista con il compagno di squadra.

"Ho sempre cercato di integrarmi bene nel team e questo vale per tutta la mia carriera, così come per la Ferrari. Vuoi sempre di aver successo in pista, per un fattore personale, ma alla fine guidiamo sempre per una squadra. Quindi per il momento è molto difficile capire che stagione avremo perché dobbiamo ancora iniziare".

"Non sappiamo quanto saremo competitivi, ma di sicuro se la situazione si dovesse presentare e se dovesse essere sensato ci si aspetta che entrambi i piloti si aiutino a vicenda. Questo non ha nulla a che vedere con il fatto che il mio contratto è in scadenza e che lascerò il team. Ma allo stesso tempo si corre per se stessi e quindi non cercherò di rendere la vita semplice a Charles. Non lo lascerò passare in pista in maniera semplice. Abbiamo lottato in pista in passato e continueremo a farlo anche quest'anno".