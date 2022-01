Vettel: “Mi aspettavo di più dalla mia prima stagione in Aston Martin”

La stagione 2022 sarà ricca di novità e soprattutto di incognite per tutta la griglia di partenza della Formula 1. Ma prima di fronteggiare il nuovo anno, Sebastian Vettel dà uno sguardo al suo 2021, che lo ha visto debuttare con la Aston Martin dopo sei stagioni in Ferrari. Il quattro volte campione del mondo si è lanciato in una nuova avventura riuscendo a salire sul podio in ben due occasioni, chiudendo il Gran Premio dell’Azerbaijan in seconda posizione e raccogliendo un altro secondo posto in Ungheria, quest’ultimo tolto poi a causa di una squalifica per un’irregolarità al carburante.

Tuttavia, guardando la classifica il bilancio della stagione non è così positivo e il tedesco ha archiviato il 2021 con una 12esima posizione nella generale, a soli 43 punti. Mentre si appresta a iniziare il suo secondo anno con Aston Martin, fa una valutazione di quello che è stato lo scorso campionato, riconoscendo che si sarebbe sicuramente aspettato qualcosa di più: “Penso che il team sia fantastico, mi diverto molto a lavorare con la squadra e penso che sia stato un grande cambiamento. Ma in termini di risultati mi aspettavo di più ovviamente. Tutto il team, me compreso, speravamo in qualcosa di più. Penso che siamo stati condizionati abbastanza dai cambi di regolamento, la squadra aveva una grande monoposto nel 2020, ma non nel 2021, quindi abbiamo fatto quel che potevamo”.

Nonostante una stagione decisamente al di sotto delle aspettative e per certi versi deludenti, Sebastian Vettel si è “consolato” conquistando il Crypto.com Overtake Award, ovvero il premio per il maggior numero di sorpassi effettuati durante le 22 gare disputate nel 2021: “È stata una stagione lunga, con molti sorpassi. Ovviamente, abbiamo avuto delle qualifiche che non sono andate come avremmo voluto e abbiamo dovuto recuperare in gara, alcune volte più di altre”.

A dispetto delle difficoltà, il pilota tedesco rivela di essersi divertito durante l’anno soprattutto nella lotta di centro gruppo. Lì la competizione è sicuramente elevata e ricorda con piacere le battaglie ingaggiate con Alonso, vecchio nemico con cui in passato ha combattuto per i titoli mondiali: “Mi sono divertito, la lotta al centro gruppo è molto serrata, ovviamente lottare con Fernando Alonso è speciale. Era da un po’ che non battagliavamo e sono tornati tanti ricordi, l’ultima volta che abbiamo avuto una vera e propria bagarre stavamo lottando per il campionato. È stato divertente, ma ovviamente speriamo di avanzare sulla griglia il prossimo anno e lottare per trofei più grandi. Ci sono stati diversi alti e bassi, ma chiaramente abbiamo molte speranze per il 2022 con la nuova monoposto, il nuovo regolamento e con il team che sta crescendo e sta diventando più forte”.

La Aston Martin presenterà la nuova squadra (con cambi al vertice) e la nuova vettura il 10 febbraio. Fino ad ora è l'unico team ad aver rivelato la data in cui verranno tolti i veli alla monoposto del 2022. Per vederla in azione però bisognerà attendere fine mese, quando tutte le squadre voleranno a Barcellona per i primi test invernali, in programma dal 23 al 25 febbraio.

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images