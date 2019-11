Vettel: "Si è rotta una sospensione. Non ho avuto avvisaglie"

Le Qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti sembravano promettere molto bene per Sebastian Vettel, il quale aveva mancato la pole per appena 12 millesimi di secondo. La gara, invece, si è trasformata subito in un calvario sportivo.

Il tedesco ha subito perso diverse posizioni nei primi chilometri, superato in sequenza da Hamilton, Leclerc, Ricciardo e anche dalla McLaren di Lando Norris.

Vettel si è lamentato di avere un forte sottosterzo e poco grip, che non gli permetteva di spingere forte come aveva mostrato di poter fare nella giornata di ieri.

Dopo 9 giri, sulla Rossa numero 5 si è rotta la sospensione posteriore destra, per la precisione il triangolo inferiore, costringendo il pilota tedesco a parcheggiare la sua Ferrari e a ritirarsi.

"E' stato molto difficile far funzionare la monoposto. Non avevo grip sin dall'inizio e ho dovuto lasciar passare tanti avversari senza poter riuscire a resistere. Ho faticato tantissimo a far funzionare le gomme e a percorrere le curve, poi la sospensione ha avuto un guasto", ha dichiarato Vettel una volta arrivato alla media zone di Austin.

Sebastian si è detto sorpreso di quanto accaduto, perché la sua Ferrari si era comportata bene per tutto il fine settimana, senza mostrare alcun segno di cedimento: "Abbiamo fatto tanti giri in questo fine settimana, anche long run, e non abbiamo avuto problemi. Non so proprio cosa sia successo e quale sia stato il problema".

"Il motore non dovrebbe centrare nulla. Credo che sia una questione strutturale legata alla sospensione posteriore. Ora esamineremo e vedremo cos'è successo. E' evidente che qualcosa è andato storto".