Vettel: "I tifosi brasiliani sembra salgano in macchina con te"

Il weekend del GP del Brasile sarà una pietra miliare importante nella carriera di Sebastian Vettel. Si tratterà infatti della 100esima gara per i colori della Ferrari.

Interlagos è poi una pista speciale per il pilota tedesco: nel 2012 ha colto proprio su questa pista il suo terzo titolo iridato, ai danni della Rossa di Fernando Alonso, al termine di una gara rocambolesca, nella quale era rimasto coinvolto in un contatto nelle prime fasi. Nel 2017, però, ha colto anche uno dei suoi 14 successi con il Cavallino.

Il tedesco, infatti, ha sottolineato l'imprevedibilità, legata anche alle condizioni climatiche, che da quasi sempre regna sul circuito alle porte di San Paolo.

"Quando si gareggia a San Paolo, in Brasile, è sempre un'incognita, può sempre succedere di tutto. Non so per quale motivo ma c'è qualcosa di particolare su questa pista e in questi luoghi. Ad ogni occasione qualcosa di pazzo succede e se non accade allora puoi star certo che succederà l'anno successivo" ha detto Vettel.

Poi ha ricordato la buona tradizione Ferrari sul tracciato verdeoro: "Si tratta di un'altra pista che nel recente passato è stata amica della nostra squadra: ricordo, per esempio, che lo scorso anno qui Kimi era salito sul podio, mentre due anni fa fui io a conquistare la corsa".

Infine, ha parlato dell'ambiente caloroso che è in grado di regalare il pubblico brasiliano: "Di sicuro, a livello di atmosfera, è una corsa speciale: i brasiliani sono probabilmente il pubblico più rumoroso tra quelli delle gare che abbiamo in calendario. Gridano talmente forte dagli spalti che anche noi in macchina riusciamo a sentirli. I tifosi brasiliani sembra veramente che salgano in macchina con te".