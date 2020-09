Vettel: "Ferrari colpita duramente. Non riusciamo a giocarcela"

L'ultimo Gran Premio d'Italia da pilota della Ferrari di Sebastian Vettel è durato solo pochi giri. Il pilota tedesco è stato costretto al ritiro a causa di un guasto ai freni posteriori della sua SF1000.

Il guasto, di natura ancora da chiarire, si è verificato prima della partenza. Ma è alla prima staccata dopo il via che Vettel ha capito di non poter correre al massimo delle sue possibilità. Pochi giri dopo, è stato costretto alla resa con i freni posteriori in fiamme dopo aver perso anche parte delle brake duct posteriori.

"A inizio gara mi hanno detto che avevamo problemi con i freni posteriori", ha dichiarato Vettel a RTL. "Prima abbiamo avuto problemi al semaforo sinistra, poi anche la posteriore destra. Ho cercato di alzare il piede e di essere gentile con i freni, ma poi già alla prima curva non avevo alcuna pressione dei freni quando ho provato la staccata".

"Non so da dove sia nato questo guaio o perché si sia verificato. Era chiaro, ero senza freni. Posso dire: 'Grazie a Dio per essere stato senza freni alla prima curva, perché se questo problema si fosse verificato all'ultima, non so se sarebbe andata così bene'".

"Non sono sicuro di quale fosse il problema. Non ho visto niente. Chiaramente mi sono dovuto ritirare. Sapevamo da diversi giri che qualcosa non stava andando bene sulla macchina. Non è la prima gara che facciamo nel traffico. Essere in quelle posizioni rende difficile raffreddare i freni. Ma qualcosa deve essere andata male all'inizio".

"Le sensazioni sono sempre le stese. Non so davvero cosa fare al momento. Pensi: 'Non può andare peggio, ma quest'anno potrà sempre andare peggio' (ride). Non vorrei dire che è frustrante, ma fa schifo. Non ho scelta, ma cercherò di andare avanti, ma al momento il fattore divertimento, di fatto, non esiste".

Vettel ha anche parlato delle prestazioni della SF1000. Sin dai test di Barcellona era chiaro non fosse una macchina vincente. L'accordo segreto tra Ferrari e FIA ha avuto effetti devastanti sulle prestazioni delle monoposto di Maranello, cosa che anche Vettel ha sottolineato.

"Questo calo di prestazione fa schifo. Quest'anno sarà molto dura sotto quel punto di vista. Ma dal prossimo anno sono cose che non mi interesseranno più. Forse il team ha fatto scelte differenti dalle mie. Come ho detto, cercherò di portare a termine il mio compito fino a fine anno. Naturalmente non è così facile quando le cose non vanno bene".

"Prima del Mugello farò qualche giorno di vacanza. Martedì sarò al simulatore. Almeno la macchina riuscirà a frenare (ride). Come ho detto, questo per noi non è il punto più alto. C'era da aspettarselo. E' un peccato essere stati colpiti così duramente, tanto da non riuscire nemmeno a giocarcela".