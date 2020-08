Vettel deluso: "Stiamo ancora cercando l'assetto ideale"

Che la Ferrari SF1000 non fosse la vettura di riferimento nella stagione 2020 di Formula 1 era parso chiaro sin dai test e la conferma è arrivata nel corso del campionato quando sia Sebastian Vettel che Charles Leclerc non sono mai riusciti ad esprimersi sugli stessi livelli delle imprendibili Mercedes W11 e della Red Bull di Max Verstappen.

Oggi, però, le prestazioni della Rossa sono state catastrofiche. Al termine della seconda sessione di libere su un circuito spettacolare ed impegnativo come quello di Spa-Francorchamps il monegasco ha chiuso con il quindicesimo tempo ed il tedesco con il diciassettesimo addirittura dietro le più modeste Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi.

Una Ferrari troppo brutta per essere vera, specie considerando che il quattro volte campione del mondo ha chiuso il secondo turno di prove alle spalle della Williams di George Russell.

Vettel, una volta giunto ai microfoni della stampa, non ha nascosto la propria delusione parlando di un venerdì decisamente difficile.

“E’ stata una giornata molto complicata nella quale ho trovato molte difficoltà alla guida. E’ ovvio che il risultato finale non ci soddisfi perché non siamo dove vorremmo essere”.

All’interno dei box della Ferrari oggi sembrava che si andasse a tentoni con il set up della vettura. Lo stesso Seb ha confermato come il team abbia sperimentato varie soluzioni senza però riuscire mai a trovare il bandolo della matassa.

“Stiamo ancora cercando il corretto assetto per la vettura e stiamo valutando differenti opzioni. Abbiamo provato molte cose, poi abbiamo fatto un reset e provato altre soluzioni cercando qualcosa di differente”.

Può la Ferrari aver giocato di strategia ed aver voluto provare un assetto da bagnato visto che il meteo per i prossimi giorni non promette nulla di buono e subito dopo la conclusione delle libere della Porsche Supercup si è abbattuto un vero e proprio nubifragio sul tracciato belga? L’ipotesi sembra azzardata, ma Vettel è parso fiducioso in vista del sabato.

“Sono sicuro che domani andrà un po' meglio anche se non sono certo delle condizioni meteo che troveremo in pista”.