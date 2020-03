Vettel: "Cambiare il mio passato? Tutto è accaduto per un motivo"

In un video pubblicato sui canali social della Ferrari, Sebastian Vettel ha risposto alle domande inviate dai suoi tifosi. Un Seb in versione casalinga, come è prassi in questo periodo, che ha esaudito i desideri di appassionati curiosi di conoscere alcuni aspetti personali della vita del pilota tedesco, apparso molto rilassato in attesa di iniziare il restauro di una sua moto d’epoca, impegno che si ripromette di fare da tempo.

Quali consigli ti senti di dare ai fan della Formula 1 in questo momento?

“Non penso di poter dare chissà quali consigli. Semplicemente prendete sul serio la situazione, prendetevi cura di voi stessi e delle altre persone, soprattutto quelle più anziane. Mantenete le distanze, lavatevi le mani. Probabilmente sto dando fin troppi consigli, ma credo che la cosa più importante sia rispettare le altre persone, e questo significa tenersi ad una distanza di sicurezza dagli altri. Non sottovalutate la situazione, prendete la faccenda sul serio e siate responsabili!”

Hai mai pensato di studiare seriamente ingegneria quando sarà terminata la tua carriera di pilota?

“Prima di diventare un professionista e prima di iniziare la mia carriera di pilota, al termine della scuola superiore avevo intenzione di andare all’Università e studiare ingegneria Meccanica. Credo che è qualcosa che mi piacerebbe fare, ma nel frattempo ho sviluppato la passione per tantissimi altri interessi, ma c’è sempre qualcosa che mi affascina nel capire come funzionano le cose. E ovviamente mi piace comprendere tutto quello che succede nella nostra monoposto e come funziona nel suo complesso. Ma potrebbe essere qualcosa di interessante da fare un giorno…”.

Com’è la vita nel vostro motorhome? Ci passate molto tempo voi piloti?

“Utilizzo il mio motorhome solo ad alcune gare, soprattutto europee, anche perché sarebbe piuttosto complesso portarlo in tutti i Gran Premi. Anche quando ho a disposizione il motorhome non è che riesca poi a trascorrerci molto tempo, visto che finiamo abbastanza tardi la sera e poi andiamo in pista molto preso al mattino. Però mi piace, è uno spazio tutto mio ed è piacevole prepararmi la colazione al mattino, si, mi piace.”

Se potessi andare indietro nel tempo e incontrare il giovane Seb pre-F1, c’è qualcosa che vorresti dirgli?

“Non vorrei dargli nessun consiglio, penso che tutto quello che è successo, sia accaduto per una ragione. Mi sento molto fortunato ad aver avuto una carriera come quella che ho avuto fino a qui e non credo che avrei potuto prendere alcuna scorciatoia. Penso che superare i momenti difficili sia un’opportunità per renderti più forte”.

Qual è la livrea del tuo casco che ti è piaciuta di più in assoluto?

“Non saprei, ho avuto il casco in tantissime versioni nel corso della mia carriera. Non so se ce ne sia una in particolare, devo dire che mi piace parecchio quella attuale, con la base bianca e la bandiera tedesca che lo attraversa. Mi piace molto e mi diverto a modificare il design nei dettagli come ad esempio aggiungendo il Cavallino Rampante, il logo della Ferrari”.

Hai avuto il tempo di prenderti cura della tua motocicletta d’epoca? L’hai finalmente restaurata?

“Non ancora. Spero e credo che mi ci metterò, visto che sembra avremo ulteriore tempo libero. Concentrarsi su dadi e bulloni e lavorare al restauro della moto può essere un buon modo per…non impazzire!”

Spero che tu e la tua famiglia stiate bene. Grazie di aver autografato il mio casco in Australia nel 2018 e, a proposito, qual è il regalo più bello che tu abbia mai ricevuto da un fan?

“Non saprei, non penso ci sia un regalo più bello di altri. Apprezzo tanto che le persone pensino a me e si impegnino a scrivermi, consegnandomi una letterina leggendo la quale mi rendo conto che volevamo regalarmi un sorriso. Forse questo è l’aspetto che amo di più. Mi piace riceverli e leggere tutti i messaggi la sera, quando sono in pista, penso sia un bel gesto e sia semplicemente bello che qualcuno abbia pensato a me. Ci sono state alcune lettere e alcune parole che sono state una grande fonte di inspirazione per me, e devo dire ancora una volta grazie a tutti per questo. Vi saluto, e state bene”.