Vettel: "Boicottare i GP? No, corriamo uniti contro il razzismo"

La presa di posizione dei giocatori della NBA, che hanno decidso di boicottare tre partite in segno di protesta contro la brutalità della polizia statunitense nei confronti degli afroamericani, è stato argomento di discussione nelle conferenze stampa tenutesi alla vigilia del Gran Premio del Belgio.

I piloti di Formula 1 stanno portando avanti dalla prima gara del Mondiale 2020 un’iniziativa di supporto al movimento ‘Black Lives Matter’ proposta inizialmente da Lewis Hamilton e fatta propria da tutto lo schieramento.

A parlarne ieri è stato anche Sebastian Vettel, che ha chiarito lo spirito con cui ha preso forma e prosegue l’iniziativa presa dai piloti di Formula 1 rispondendo anche alla possibilità che possa prendere forma la minaccia di boicottaggio di un Gran Premio. “Se mai dovesse essere presa una decisione di questa portata sarebbe ovviamente concordata insieme con tutti gli altri piloti – ha spiegato Vettel - parliamo spesso e ci confrontiamo su aspetti che riteniamo importanti, e credo che siamo cresciuti insieme, intendo come gruppo di piloti, che comprende ovviamente ragazzi più esperti come più giovani. Non credo che ora abbia senso arrivare fino a questo punto, non abbiamo mai parlato tra noi piloti di boicottare una corsa. Ma siamo sempre aperti a confrontarci se non siamo contenti di qualcosa, e ad agire di conseguenza”.

Poi Vettel è entrato nel merito della posizione dei piloti in merito all’iniziativa che stanno portando avanti gara dopo gara. “Quella del razzismo è una battaglia che tanta gente nel mondo sta combattendo da molto tempo – ha spiegato - in vari contesti sportivi ci sono azioni che vengono intraprese per inviare un messaggio, e noi stiamo facendo la nostra parte, nella speranza di trasmettere un messaggio forte".

"Abbiamo iniziato la prima gara, dopo un periodo molto difficile per tutti, ma la nostra volontà è chiara, vogliamo andare avanti perché non siamo davanti ad un problema che sparisce dall’oggi al domani. Non credo sia rilevante se ci sono piloti che decidono di inginocchiarsi ed altri che non se la sentono, ciò che conta è che tutti siamo uniti nel voler continuare ad inviare un messaggio, crediamo che sia importante, ed è ciò che stiamo facendo. Se chiedete per quanto tempo continueremo, oggi non c’è una risposta”.

“Le misure che sono state prese negli Stati Uniti – ha concluso Vettel - dove alcuno sportivi hanno deciso di boicottare degli eventi, penso che siano risposte specifiche che prendono forma in quel paese. Non conosco il contesto in modo completo, ma credo che nel nostro mondo dei motori siamo contenti di andare avanti con le nostre azioni, e vogliamo continuare a inviare quel messaggio".

"Detto questo, sappiamo che non le cose non cambiano alla velocità che vorremmo, e fa parte nostra c’è solo un contributo molto piccolo, ma la speranza è che tutti coloro che seguono il nostro sport ricevano il messaggio e lo facciano loro nei passi che ognuno di noi fa nella propria vita. Per quanto siano molto importanti le manifestazioni pubbliche, credo che lo sia ancora di più ciò che si fa a telecamere spente. Questo è vero per noi che siamo sotto i riflettori durante i weekend di gara, ma anche per tutti gli altri”.