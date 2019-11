Vettel: "Andavo dritto, non penso di aver chiuso troppo Leclerc"

Il centesimo gran premio con la Ferrari rimarrà ben impresso nella memoria di Sebastian Vettel, ma per ragioni non certo felici. Il tedesco ed il compagno di team, Charles Leclerc, sono infatti entrati in contatto tra di loro nelle concitate battute finali della corsa con il risultato di concludere il Gran Premio del Brasile con un inatteso doppio ritiro.

L’episodio che ha scatenato le polemiche è avvenuto al giro 66. Leclerc, con gomme soft nuove montate in occasione dell’ingresso in pista della safety car, ha superato in modo deciso Vettel, retrocesso in quarta posizione dopo la ripartenza, all’ingresso della S di Senna.

Il tedesco non ha digerito la manovra e grazie al DRS ha subito affiancato il monegasco sul rettilineo successivo. Le due vetture hanno proceduto affiancate con Vettel che ha leggermente chiuso Leclerc e Charles che non ha accennato ad alcuno spostamento. Il contatto è stato inevitabile.

La posteriore sinistra di Vettel ha colpito l’anteriore destra di Leclerc. Sulla SF90 del monegasco si è dapprima stallonato lo pneumatico e successivamente si è distrutta l’intera sospensione, mentre sulla monoposto del tedesco si è verificata la foratura della posteriore sinistra.

Seb ha cercato di riportare la vettura ai box per effettuare un cambio gomme, ma i residui della gomma hanno distrutto buona parte del fondo ed obbligato il tedesco ad un amaro ritiro.

Quando è giunto davanti ai microfoni della stampa, Vettel ha prima di tutto espresso tutta la propria delusione per un doppio ritiro che ha lasciato sgomenti tutti gli uomini della Ferrari per poi evidenziare la durezza della manovra compiuta da Leclerc in curva 1.

“Credo che sia un peccato per la squadra. Avremmo potuto ottenere un risultato migliore e l’avremmo meritato oggi. Eravamo in lotta tra di noi ed il duello alla chicane è stato abbastanza aggressivo”.

Seb ha poi fornito la propria spiegazione circa la dinamica del contatto. Vettel ha affermato di aver subito provato a replicare al compagno di team grazie ad una maggiore potenza della batteria, ma non ha ancora compreso per quale motivo sia avvenuto il contatto con Leclerc.

“Avevo molta più batteria di lui, ero uscito meglio da curva 2 e curva 3. Pensavo di essere già passato e non so perché ci siamo toccati. Questo episodio, purtroppo, ha concluso in anticipo la gara di entrambi”.

Dalle immagini mostrate in televisione si è visto Vettel chiudere leggermente la traiettoria nel rettilineo principale per poi sfiorare con la propria posteriore sinistra l’anteriore destra di Leclerc. Se è vero che il tedesco si è spostato verso il proprio compagno di team, è pur vero che Charles non ha accennato ad alcun movimento sul volante per evitare il contatto.

Quando al tedesco è stato chiesto il perché di questo leggero cambio di traiettoria la risposta è stata netta.

“Io stavo andando dritto, non penso di aver chiuso troppo”.