Vettel ammette: "Leclerc ora è su un altro pianeta"

Anche le qualifiche del Gran Premio di Portogallo non hanno riservato quel guizzo, quell'acuto di Sebastian Vettel, tanto atteso dai tifosi della Ferrari.

Il pilota tedesco, che sta esaurendo gara dopo gara ogni possibilità di regalare l'ultima soddisfazione ai fan del Cavallino Rampante prima di diventare pilota del team Aston Martin, si è classificato in 15esima posizione.

A rendere difficile la sessione di prove ufficiali del tedesco è stata la scelta di girare in Q2 con mescole Medium in entrambi i tentativi di qualifica. A spiegare questa scelta è stato direttamente lo stesso Vettel alla fine delle qualifiche.

"Per tutto il weekend ho faticato con le Soft. Le Medium speravo potessero andare bene, perché con le Soft avevo troppo graining. Pensavo che le Medium andassero meglio. Ma nel secondo tentativo sono stato eliminato perché non sono riuscito a farle funzionare bene e sono stato eliminato".

"Nel primo dei due tentativi fatti in Q2 la macchina era andata bene. Per questo ho scelto ancora le medium. Poi, però, nel secondo tentativo come ho detto non sono riuscito a farle funzionare. Inoltre ho avuto un bloccaggio in Curva 3. Non erano in temperatura".

"Anche il vento può aver giocato un ruolo, ma alla fine è difficile dirlo perché in Q1 ho usato gomme Soft, mentre nella Q2 le Medium".

Per domani, Vettel sembra non avere troppe aspettative. La SF1000 sta migliorando - lentamente - gara dopo gara, ma la sua posizione di partenza renderà tutto più difficile.

"Oggi per me non è stata una buona qualifica. Domani sarà una giornata differente. Domani partiremo indietro e sarà molto complicato. Le proveremo tutte per recuperare anche se il traffico sarà certamente un problema pur avendo una macchina più veloce di alcuni piloti che ho davanti. Sarò nel traffico tutto il tempo".

Infine, Vettel ha anche analizzato la situazione interna alla Ferrari, con Leclerc capace di estrarre il massimo dalla Rossa e di cogliere quei risultati che, sino a ora, Vettel ha sfiorato in poche occasioni in questo 2020 avaro di soddisfazioni.

"Non c'è niente che possa fare al momento per pareggiare quanto sta facendo Charles. Sta guidando a un livello superiore. Io faccio tutto quello che posso. Nei giri che mi soddisfano siamo ancora troppo lenti. Cerco di estrarre il meglio dalla macchina e da me stesso. Non posso fare più di così".