Vettel accusa Leclerc: "Abbiamo rischiato un incidente"

Il Gran Premio del Bahrain non resterà certamente nella memoria dei tifosi della Ferrari. Che il tracciato di Sahkir fosse ostico per la poco competitiva SF1000 era cosa nota già prima della partenza, ma la sofferenza vista in gara ha riportato il team di Maranello indietro di qualche mese.

Se in Turchia, complice un asfalto privo di grip, Vettel e Leclerc erano riusciti ad ottenere il terzo ed il quarto posto, oggi in Bahrain il tedesco ha chiuso in tredicesima posizione mentre il monegasco ha conquistato un misero punto messo in palio dal decimo posto.

Non sono, però, solo le prestazioni della SF1000 a creare grattacapi ai vertici della Scuderia. Anche i rapporti tra i due piloti, che si interromperanno ad Abu Dhabi quando Vettel dirà addio alla Ferrari per iniziare la nuova avventura in Aston Martin, sembrano sempre più tesi.

In occasione della seconda partenza, infatti, Vettel si è sfogato via radio con il suo muretto accusando Leclerc di aver ripetuto la stessa manovra azzardata già vista in Stiria.

In quell’occasione la rossa numero 16, complice un grave errore in staccata del monegasco, è finita addosso alla vettura del tedesco costringendo entrambi i piloti ad un mesto ritiro. Oggi, invece, Vettel ha lasciato lo spazio al monegasco per evitare un nuovo patatrac.

Seb non ha usato alcuna diplomazia quando è giunto davanti ai microfoni della stampa ed ha accusato il suo compagno di team di essere stato eccessivamente aggressivo sia al primo che al secondo start.

“La prima partenza è stata addirittura peggio della prima. Al primo via aveva l’esterno, eravamo vicini ma non avevo spazio, mentre nella seconda ha fatto una manovra non necessaria”.

Rivedendo le immagini della seconda partenza le critiche di Vettel sono sembrate esagerate. Leclerc, infatti, è stato autore di un ottimo avvio ed ha trovato davanti a sé un’autostrada libera, mentre Vettel non ha chiuso l’interno consentendo a Charles di inserirsi per poi passarlo.

Seb, però, ha spiegato di aver lasciato volutamente la porta aperta per evitare un contatto con il suo compagno di squadra

“C’era a malapena lo spazio per passare e quel varco gliel’ho lasciato io perché sono stato attento a non provocare un incidente”.

Chiusa l’analisi della partenza, Vettel ha poi voluto parlare di una gara da dimenticare. Il tedesco, autore anche di un inspiegabile testacoda all’inizio, ha sofferto con ogni tipo di mescola trovandosi tra le mani una SF1000 lontana parente di quella molto più vicina al suo stile di guida ammirata negli ultimi appuntamenti.

“Dopo quell’episodio ho perso tanto terreno. Ho faticato con le gomme. E’ stato un gran premio piuttosto difficile. Anche la vettura era difficile da guidare”.