Vettel: "Abbiamo percorso 100 giri in meno del previsto"

Al termine della tre giorni di test la Aston Martin rimane un mistero. La AMR21, affidata a Sebastian Vettel e Lance Stroll, non ha brillato ed ha accusato per ben due volte dei guasti tecnici che hanno impedito al team di Lawrence Stroll di percorrere il chilometraggio previsto.

Se nella giornata del sabato era stato il cambio a cedere - facendo suonare un campanello d’allarme in casa Mercedes – oggi pomeriggio è stato un problema al sistema di sovralimentazione a tenere fermo ai box il quattro volte campione del mondo.

Senza dubbio non l’inizio che Vettel si aspettava per la sua nuova avventura, ma Seb, al termine del terzo giorno di test, ha predicato calma.

“Ovviamente il nostro programma per questi tre giorni era di percorrere molti più giri. Non tutto è andato secondo i piani. A che punto siamo? Credo che lo scopriremo tra due settimane”.

“Per me è stato molto utile percorrere molti giri questa mattina. La pista era in condizioni migliori ed in questa fase ogni giro è importante per capire la macchina, comprendere come deve essere guidata e per capire la differenza tra il mio passato ed il mio futuro”.

Sergio Perez ha affermato che gli saranno necessarie alcune gare prima di riuscire ad estrarre il potenziale massimo dalla Red Bull RB16B, e lo stesso messaggio è stato espresso anche da Sebastian Vettel.

“Penso che ci sia ancora molto che possiamo migliorare. Dobbiamo imparare molto sulla macchina, ma ci troviamo tutti nella stessa posizione. Per noi le prime due gare saranno di apprendimento, un punto di partenza”.

I guai di questi giorni hanno impedito al tedesco di provare un tempo di qualifica, ma questo non ha preoccupato il tedesco. Vettel ha sottolineato di aver trascorso il tempo nell’abitacolo per capire il modo in cui guidare al meglio la AMR21.

“Non ho provato una simulazione di qualifica. E’ una casella che non ho spuntato, ma credo che sia più importante capire appieno la macchina piuttosto che pensare al giro secco. Avrò 23 occasioni in questa stagione per provarci”.

“Abbiamo avuto una sessione di test con qualche intoppo, ma sono sicuro che se riusciremo a risolvere i piccoli problemi che abbiamo avuto potremo presentarci in una forma migliore tra due settimane”.

“Abbiamo percorso 100 giri in meno del previsto. Mi sarebbe piaciuto percorrere più chilometri. Abbiamo molti set di gomme che non abbiamo usato perché non siamo riusciti a girare, ma il tempo che ho trascorso in pista l’ho passato cercando di apprendere più cose possibili”.

Seb ha poi voluto spegnere sul nascere qualsiasi polemica in merito alla scarsa affidabilità dimostrata dalle componenti Mercedes. Non è chiaro, ancora, se il cedimento del cambio ed il problema alla sovralimentazione siano dovuti a difetti di fabbrica o ad una errata installazione sulla Aston Martin, ma Vettel vuole che il suo team ed il costruttore lavorino a stretto contatto per risolvere il problema.

“E’ vero che nella nostra vettura sono installate molto componenti Mercedes, come il motore ed il cambio, ma non so dire se sia un problema loro o della nostra installazione. Ad esempio non conosco ancora la causa del problema che mi ha tenuto fermo pomeriggio. Dobbiamo soltanto andare in fondo alla questione e lavorare insieme per risolvere tutto e consentire alla nostra vettura di funzionare correttamente”.

Il tedesco, infine, ha dato una sua previsione sulla stagione 2021 mettendo sullo stesso livello Mercedes e Red Bull.

“Non so dire chi abbia la vettura più veloce al momento. Probabilmente è corretto dire che la Mercedes non è riuscita a percorrere lo stesso incredibile numero di chilometri degli scorsi anni, mentre la Red Bull credo sia la sfidante principale. Penso sarà una lotta tra queste due squadre”.

