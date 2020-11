Vettel: "In gara dobbiamo essere astuti come volpi"

Come annunciato dalla classifica della terza sessione di prove libere, con i paladini Ferrari fissi nella seconda metà della classifica, anche in qualifica le difficoltà non hanno tardato a manifestarsi. Sebastian Vettel, 13esimo in FP3, arranca e ottiene una undicesima piazza, davanti al compagno di squadra monegasco, solo 12esimo.

Le gioie rosse del Bahrain sono ormai un ricordo lontano, quasi offuscato dal buio della stagione 2020. Sebastian Vettel, che nella storia di questo Gran Premio ha messo la sua firma su tre pole e quattro vittorie (di cui due consecutive con Ferrari, nel 2017 e nel 2018), anche oggi deve accontentarsi dell’ennesimo risultato nelle retrovie. Un piazzamento non inaspettato, date le caratteristiche del tracciato che non combaciano con quelle della monoposto di Maranello:

"Il programma era avere un po' di scia, perdevo tempo in rettilineo, non ha funzionato perchè Russell era in mezzo con le gomme Soft. Ci siamo avvicinati nel T2 e nel T3, avevamo soltanto un giro, è stata dura".

Il tedesco, reduce da un incredibile quanto inatteso terzo posto finale in quel di Istanbul, affronta a cuore un po’ più leggero questa fase finale di un mondiale già assegnato. Ma ciò, non gli impedisce di esprimere le sue sensazioni al netto di una qualifica, ancora una volta, amara:

"E' stata dura, spero che domani di possa fare la differenza in gara. La macchina andava piuttosto bene, difficile dare tutto con un solo giro, con un altro tentativo avremmo trovato qualche decimo in più. Sapevamo che la pista non era delle migliori per noi. Vedremo cosa faremo in gara, fare molto bene vuol dire essere astuti come delle volpi, prendere decisioni giuste al momento giusto".

Il divorzio annunciato con Maranello è ormai alle porte, ma Vettel, nonostante questo, continua a mostrare il suo amore per la Ferrari e la sua squadra motivando il team e cercando di dare il massimo anche quando il massimo è difficile da raggiungere.

Beatrice Frangione