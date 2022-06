F1 | Verstappen vince a Baku, per Leclerc il mondiale va in fumo

L'illusione è durata 20 giri: Charles Leclerc era in testa al GP dell'Azerbaijan dopo il pit stop anticipato per la VSC che è apparsa al giro 9 per togliere di mezzo la Ferrari di Carlos Sainz alle prese con un problema idraulico (si è rotto il brake by wire).

Un primo, brutto, campanello di allarme. Il monegasco grazie al gioco dei pit (che a Charles è costato la metà del tempo) si è ritrovato in testa alla gara azera, sfruttando la giusta strategia della Ferrari, mentre Max Verstappen si era "mangiato" Sergio Perez con il DRS aperto, e il muretto Red Bull ordinava ai due di non darsi battaglia. Le gerarchie erano state ristabilite.

Leclerc, dopo la splendida pole position, poteva sperare di colpire l'olandese su una pista favorevole alla Red Bull, ma una fumata azzurrognola ha anticipato l'esplosione del motore. Il monegasco con la macchina più veloce è costretto a un altro ritiro dopo quello di Barcellona quando era andato ko il turbo.

Non basta avere una F1-75 competitiva se non è in grado di finire i Gran Premi. E Baku con quel lungo rettilineo di 2,2 km ha messo fuori gioco entrambe le rosse: ma anche lo stop di Guanyu Zhou (Alfa Romeo) e di Kevin Magnussen (Haas) è indiziabile alla power unit Ferrari. E poco importa se i guai sono di natura idraulica o di motore.

Il mondiale di Charles Leclerc va letteralmente in fumo. Ora Max Verstappen ha 34 punti di vantaggio sul monegasco e si vede anche le spalle protette da Sergio Perez che è salito al secondo posto nella classifica del mondiale con 129 punti, 13 in più del ferrarista.

La Red Bull si è trovata tutta la pappa fatta, e se ne va in Canada dopo aver collezionato un'altra doppietta. La RB18 è alla sesta vittoria, la quarta di fila: i numeri dicono che non c'è storia, mentre la pista indica una rossa che sarebbe competitiva nel confronto diretto. E questo fa male, molto male a Maranello e ai tifosi del Cavallino.

I problemi di affidabilità sono un male oscuro che non si cura da un GP all'altro, confermando un allarme che Gunther Steiner aveva già messo in rilievo all'inizio del weekend azero. L'unica difficoltà emersa per la Red Bull ha riguardato l'ala mobile: dopo il cedimento sull'AlphaTauri di Yuki Tsunoda al giro 35, finito fuori dai punti per questo motivo, il muretto del campione del mondo gli ha consigliato di non aprire il flap mobile, ma non c'era niente da difendere, perché l'ottimo Perez si è messo al passo dopo aver siglato il giro più veloce in 1'47"177 al giro 36.

Verstappen si riprende il successo a Baku che gli era sfuggito l'anno scorso per l'esplosione dina gomma: l'olandese è il sesto vincitore diverso sulla pista azera...

Tutta l'attezione è andata alla lotta per il titolo, ma non si può non mettere in rilievo lo strepitoso podio di George Russell che ha portato la deludente W13 per la terza volta in terza posizione. Quello dell'inglese è un miracolo e la controprova arriva dal fatto che George ha rifilato oltre 25 secondi al compagno di squadra, Lewis Hamilton.

Il sette volte campione del mondo è stato esemplare a finire la gara perché afflitto da forti fitte alla schiena, frutto di quel porpoising che la freccia d'argento soffre più delle altre monoposto.

La Mercedes si conferma terza forza, collezionando il solito distacco cambiano le piste, ma non i problemi. Pierre Gasly conquista un prezioso quinto posto con l'AlphaTauri davanti a Sebastian Vettel che ha dato spettacolo con la sua Aston Martin: il tedesco si è messo alle spalle Fernando Alonso con l'Alpine e l'accoppiata della McLaren. I due piloti si sono dati battaglia fino alla bandiera a scacchi. Alla fine Daniel Ricciardo è riuscito a stare davanti a Lando Norris, scacciando le ombre della crisi. Chiude la top 10 Esteban Ocon con l'altra Alpine, mentre tutti gli altri sono doppiati.

Nicholas Latifi ha avuto un richiamo per non aver rispettato le bandiere blu: è un vizio quello dei piloti Williams, ma Monte Carlo i commissari avevano fatto finta di niente...