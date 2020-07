Verstappen: "Tempi bugiardi, nel giro veloce ho rotto l'ala"

C'è fiducia in casa Red Bull nonostante un venerdì di Prove Libere non proprio esaltante in quel del Red Bull Ring, dove finalmente la Formula 1 ha ripreso a lavorare in vista del Gran Premio d'Austria di domenica.

Max Verstappen ed Alex Albon non hanno ottenuto grandi prestazioni con le loro RB16, tant'è che si sono ritrovati parecchio distanti dalla vetta, sia al mattino che al pomeriggio.

Sicuramente l'olandese è quello che ha maggior ragione di sorridere nel complesso perché il terzo e l'ottavo posto con cui si è piazzato al termine delle due sessioni risultano i migliori crono delle Red Bull, rivelando anche un retroscena importante.

"Penso che sia andata bene come giornata, i tempi non dicono realmente nulla perché nel mio giro veloce ho rotto l'ala anteriore", spiega Verstappen ai microfoni di Sky Sports UK al termine delle Libere 2, mostrandosi comunque carico per domani.

"Detto ciò, penso che ci possa essere fiducia nel prosieguo del weekend. Ovviamente sappiamo tutti che le cose possono sempre migliorare, però in generale sono contento e non vedo l'ora sia sabato".

Sullo stesso piano anche Albon, il quale ha pure commesso un errore alla curva 1 durante la simulazione di gara pomeridiana.

"Il feeling è buono, la pista è semplice e penso che se avessimo iniziato l'anno in Ungheria probabilmente avremmo sofferto di più. Mi pare che tutti siano riusciti ad essere veloci in fretta, alla fine siamo vicini anche se è solo il primo giorno", commenta l'anglo-thailandese.

"Nelle FP2 mi sono girato mentre stavo spingendo forte e la macchina in configurazione gara è naturalmente più pesante, ho esagerato e sono finito in sovrasterzo".

"Sappiamo su cosa dobbiamo lavorare, ci sono diverse aree come i long run e i giri secchi che vanno sistemati, ma è anche vero che oggi ognuno stava facendo il suo lavoro, differente dagli altri, per cui sono fiducioso per domani".