Verstappen stupisce: "Sempre forti ad Austin. Vado per vincere"

Max Verstappen e Masashi Yamamoto, rispettivamente pilota di punta del team Red Bull Racing e amministratore delegato del progetto F1 di Honda, sono due personaggi che incarnano perfettamente le differenze d'approccio delle due realtà.

Il pilota olandese, sebbene sia maturato considerevolmente nel corso degli ultimi anni, ha sempre un approccio molto aggressivo nei confronti dei fine settimana di gara, mentre il manager giapponese - forse anche guidato dalla cultura più prudente del Sol Levante - è più riflessivo, meno spavaldo. Entrambi, però, hanno lo stesso obiettivo: vincere i titoli 2021 di Formula 1.

Nel corso delle ultime ore Yamamoto ha sottolineato come la tappa di Austin, sede del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1, possa essere una delle più difficili per la Red Bull rispetto a quelle che ancora mancano al termine della stagione corrente.

Masashi Yamamoto, amministratore delegato del progetto F1 di Honda, alla vigilia del weekend di Austin ha dichiarato all'edizione giapponese di Autosport: “L’obiettivo nel Gran Premio degli Stati Uniti è mantenere il comando nella classifica generale. Se ci riusciremo, potremo affrontare le tappe di Messico e Brasile con maggiore tranquillità. Sono due piste sulle quali abbiamo buoni precedenti, quindi mi aspetto che si possa puntare al massimo risultato".

Red Bull Racing RB16B con sponsor Acura Photo by: Red Bull Content Pool

Insomma, secondo il manager giapponese, Austin potrebbe essere uno degli ultimi scogli per il team di Milton Keynes nella sua rincorsa verso i titoli. Per Verstappen, invece, il Gran Premio degli Stati Uniti sarà un altro palcoscenico in cui cercare di portare a casa una vittoria che potrebbe aiutarlo ad allungare in classifica nei confronti di Lewis Hamilton, attendendo le piste più congeniali per la RB16B.

"Siamo sempre stati competitivi negli Stati Uniti e abbiamo portato a casa buoni risultati, dunque dobbiamo convertire tutto questo in una vittoria. Ora andiamo su tutte le piste sapendo che possiamo lottare almeno per il podio, ma anche per vincere e questa è la differenza principale con le annate precedenti".

"Siamo concentrati, perché vogliamo fare il meglio che possiamo, sempre cercando di vincere la gara. Faremo esattamente la stessa cosa anche ad Austin. Sarà un'altra battaglia serrata in questo weekend e non vedo l'ora di correre", ha concluso il pilota olandese, che attualmente si trova in vantaggio di 6 punti nei confronti del 7 volte iridato Lewis Hamilton.