Verstappen: "Strategia perfetta per tornare davanti a Leclerc"

Missione compiuta per Max Verstappen. L’olandese della Red Bull è giunto ad Abu Dhabi con l’obiettivo di conquistare il terzo posto nella classifica piloti ed è riuscito a portare a termine il compito con una gara magistrale condita da un sorpasso capolavoro ai danni di Charles Leclerc al trentaduesimo passaggio.

Max non ha avuto modo di infastidire Lewis Hamilton per il successo in gara vista la manifesta superiorità della Mercedes sul tracciato di Yas Marina, ma è stato in grado di riconquistare il secondo posto perso dopo una partenza infelice.

Il pilota della Red Bull, infatti, nonostante l’avvio dalla seconda casella, non è riuscito a scattare correttamente dal lato più gommato della pista e si è visto presto scavalcato dalla Ferrari numero 16.

Nonostante qualche problema lamentato via radio relativo alle prestazioni del motore, Max è riuscito a riprendersi in pista la piazza perduta complica una strategia perfetta studiata dal suo team.

“Dovevamo fare qualcosa di differente come strategia rispetto alla Ferrari, dato che ero stato superato da Leclerc nel primo giro, e l’abbiamo fatta”.

Per tutta la gara, Verstappen si è spesso aperto via radio con il suo box per segnalare un funzionamento della sua power unit Honda non ottimale. Nonostante ciò, l’olandese non ha avuto problemi a completare la gara.

Questo inconveniente può aver privato Max di un possibile successo? Secondo l’olandese no.

“Ho avuto qualche piccolo contrattempo, ma anche senza questi problemi non sarei riuscito a migliorare la mia posizione. Il nostro passo oggi è stato discreto, anche se la Mercedes e Lewis erano troppo veloci”.

Chiuso il campionato al terzo posto, Verstappen non vede l’ora di iniziare la prossima stagione. Se la Honda dovesse confermare i propri progressi e migliorare l’aspetto dell’affidabilità, la Red Bull e Max potranno essere gli sfidanti principali al trono di Lewis Hamilton.

“E’ stata una stagione positiva ed anche il terzo posto in campionato è un buon risultato. Tutti lavoreremo sodo nel corso dell’inverno. Sarà una bella sfida quella del prossimo anno e cercheremo di tornare ancora più forti”.