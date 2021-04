Verstappen: "Sorpreso anche io dalla nostra partenza"

Ha giustamente di che sorridere, Max Verstappen, dopo la vittoria del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. L'olandese ha conquistato una gara difficile, corsa in condizioni climatiche mutevoli su un tracciato vecchio stampo, che poco o nulla concede a chi commette un errore. E, se nel 2020 Max aveva lasciato il Santerno con le pive nel sacco, stavolta può festeggiare alla grande.

"La sfida è stata impegnativa, davvero, soprattutto all'inizio. La pista era molto scivolosa, le gomme producevano graning e non era facile decidere il momento giusto per doppiare una vettura andando sul bagnato. Abbiamo gestito bene la gara, ho solo avuto un piccolo spavento alla ripartenza: stavo cercando di riscaldare bene le gomme giocando con l'acceleratore e sono stato fortunato a non girarmi", dichiara a caldo Verstappen.

Prima di oggi, Max Verstappen aveva vinto solamente in un'occasione partendo dalla terza posizione sulla griglia, in Formula 1. E, nonostante non abbia potuto contare sull'aiuto di Sergio Perez per tutta la durata del GP, ha comunque tenuto fede alle dichiarazioni fatte dopo le qualifiche, in cui prometteva vita difficile a Lewis.

E proprio ad Hamilton Max ha reso la vita difficile sin dai primi secondi di gara, quando arrivati appaiati alla chicane del Tamburello ha intelligentemente e regolarmente costretto l'inglese a finire largo sul cordolo, fatto che ha danneggiato in maniera lieve l'endplate della W12 del campione del mondo in carica.

"Sono stato sorpreso io stesso della partenza: abbiamo lavorato per migliorarla in queste condizioni rispetto al passato, e devo dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro", continua Verstappen.

Con due GP in archivio, ora il computo delle vittorie è di una per parte tra Hamilton e Verstappen, con altrettanti secondi posti. Lewis, tuttavia, è in vantaggio nella classifica mondiale grazie al punto conquistato per il giro veloce ad Imola. "La stagione è ancora lunga, bisogna mantenere la calma", predica in conclusione l'olandese.

