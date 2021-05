Ci vuole calma e sangue freddo, si suol dire. E statistica alla mano, nel mondiale 2021 chi ha conquistato la pole non ha vinto la domenica. Forse è questo che rassicura Max Verstappen, che ha mancato il giro più veloce per soli 36 millesimi.

Davanti al lui, “la carica delle 100 pole” di Lewis Hamilton. Eppure, era proprio l’olandese a sembrare il favorito della qualifica di Barcellona: “È stato un buon giro, ho faticato un po’ nel Q1 ma abbiamo risolto il bilanciamento per la seconda sessione che è andata bene. Nel Q3 credo di aver fatto giri abbastanza buoni, solo che il secondo tentativo è stato leggermente peggiore anche perché c’erano delle raffiche e il vento è parecchio aumentato. Il secondo posto comunque non è male, siamo stati molto forti oggi, ma sappiamo che loro sono molto duri da battere. Sono felice di essere così vicino”.

Del resto, Max ha dimostrato più volte di saper agguantare una vittoria non partendo davanti a tutti. Soprattutto in Spagna quando, nel 2016, ha approfittato della lotta interna in Mercedes andando a vincere la sua prima corsa nella massima serie al primo tentativo in un top team.

L’importante, però, è non sprecare la fase dello spegnimento dei semafori: “La strada fino alla curva 1 è molto lunga, ma devi partire molto bene. Pensiamo di avere il passo e speriamo di poter fare anche una bella gara. La gestione gomme? Qui, con tutte queste curve veloci e il surriscaldamento delle gomme, la gestione è molto importante. Dobbiamo fare a modo di venire a capo di questa cosa domani”.

Il toro olandese si gioca il quarto round nella terra dei tori. A domani la sentenza.