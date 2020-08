Verstappen: "Senza la quali mode cambierà poco..."

Dopo un weekend di pausa torna la Formula 1 con il Gran Premio del Belgio, che come al solito si disputerà su una delle piste più belle e iconiche di tutto il mondo: Spa-Francorchamps. Max Verstappen arriva sulle Ardenne da secondo in classifica, tra i due piloti Mercedes.

Sulla carta, il secondo posto dell'olandese non è un risultato da buttare, ma le aspettative del team prima dell'avvio della stagione erano ben altre, come documentato da altisonanti dichiarazioni rilasciate da Helmut Marko che, però, sono state disattese.

"Difficile dire per quale motivo siamo ancora indietro rispetto alla Mercedes. Tutti inel team hanno dato il loro meglio, ma Mercedes nel corso dell'inverno ha lavorato molto bene. Hanno trovato tanta performance nel motore. Noi stiamo dando il massimo, ma siamo ancora abbastanza lontani. Non molliamo e cercheremo di lottare per vincere in ogni occasione che avremo. Sarà complicato anche il prossimo anno, perché le regole saranno le stesse e le monoposto pressoché le medesime di quest'anno".

Max ha poi cercato di fare un bilancio di quanto fatto da lui e dalla Red Bull nelle prime 6 gare della stagione. Di fatto, il primo terzo del Mondiale 2020 che terminerà a metà dicembre ad Abu Dhabi.

"Se parliamo esclusivamente del nostro passo, penso che entrambi i piloti Mercedes, sia Lewis che Bottas, avrebbero dovuto essere davanti a me nel Mondiale. Chiaramente Valtteri ha uno zero dovuto a una foratura molto sfortunata, ma anche io sono stato sfortunato nella prima gara in Austria. Forse, però, sino a ora abbiamo ottenuto più di quanto dovessimo raccogliere".

"Abbiamo massimizzato ogni occasione che abbiamo avuto. Questo certamente mi fa piacere, ma penso di parlare non solo a nome mio, ma anche a nome del team, quando dico che non corriamo per il terzo o il secondo posto, ma per lottare per il titolo. Detto questo, dobbiamo accettare la posizione in cui ci troviamo. Non siamo in grado di lottare per il titolo. In termini di passo, siamo troppo lenti. Siamo stati fortunati a vincere una gara, abbiamo ancora molto lavoro da fare".

Spa-Francorchamps sembra una pista perfetta per esaltare le doti di velocità e downforce che caratterizzano le Mercedes W11. La scelta gomme fatta da Pirelli, però, potrebbe giocare un ruolo importante, magari aiutando le RB16 a essere... meno lontane dalle Frecce Nere.

"Forse la scelta gomme fatta qui da Pirelli potrebbe aiutarci a essere più vicini. Il caldo potrebbe essere un fattore, ma la realtà è che le Mercedes sono troppo forti. A Barcellona hanno vinto anche con il caldo. Dobbiamo essere realisti. Sarà dura battere le Mercedes, ma cercheremo sicuramente di essere sul podio".

Interessante poi il punto di vista di Verstappen sull'abolizione della quali mode a partire dal Gran Premio d'Italia, che si terrà la prossima settimana all'Autodromo di Monza. Ricordiamo infatti che il bando della mappatura da qualifica era inizialmente pensato per essere introdotto già a Spa, ma Mercedes e Honda hanno spinto per poter avere tempo e adeguare i rispettivi motori al nuovo divieto.

"Dal nostro punto di vista non credo che l'abolizione del quali mode cambierà le cose e ci permetterà di andare davanti. Forse saremo un po' più vicini, quello sì, ma il gap in qualifica è davvero molto grande. Dunque una quali mode non farà la differenza. L'unica speranza è essere un po' più vicini a loro".